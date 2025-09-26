В Ростовской области возобновят работу «Поезда здоровья»
«Поезда здоровья» возобновят выезды в муниципалитеты Ростовской области в октябре 2025 года. Соответствующее решение принял губернатор Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
В первую очередь мобильные бригады медиков направятся в муниципалитеты, наиболее нуждающиеся в высококвалифицированной помощи узких специалистов.
«При формировании бригад врачей будет учитываться потребность конкретной территории в тех или иных узких специалистах. В течение нескольких ближайших месяцев группа специализированных автомобилей с диагностическим оборудованием посетит практически все территории донского региона»,— говорится в сообщении ведомства.
С конца апреля 2025 года 240 медицинских специалистов «Поездов здоровья» провели более 40 тыс. обследований, около 500 человек экстренно госпитализировали.