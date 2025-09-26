Обвиняемого в покушении на убийство супруги волгоградца задержали в Оренбуржье

Жителя Волгоградской области, обвиняемого в покушении на убийство своей супруги (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), задержали в Оренбургском районе Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в ночь на сегодня, 26 сентября, 39-летний фигурант в селе Архангеловка Оренбургского района во время конфликта на почве развода нанес своей супруге множественные удары ножом. Днем ранее он приехал туда из Волгоградской области.

Пострадавшей своевременно оказали медпомощь. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследованием дела занимается Оренбургский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Оренбургской области.

Павел Фролов