«Вернуть нельзя, забыть невозможно»

Три года назад произошел теракт в ижевской школе №88. Жертвами вооруженного нападения бывшего выпускника Артема Казанцева стали 18 человек, включая 11 детей, более 20 были ранены. Стрелок страдал от шизофрении и поддерживал запрещенные идеологии. Он покончил с собой. Около школы был установлен мемориал памяти погибших. 26 сентября к нему традиционно приносят цветы. Как сегодня выглядит сквер памяти на территории школы №88 — в небольшой фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

