Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Вернуть нельзя, забыть невозможно»

Как выглядит сквер памяти у ижевской школы №88 спустя три года после теракта

Три года назад произошел теракт в ижевской школе №88. Жертвами вооруженного нападения бывшего выпускника Артема Казанцева стали 18 человек, включая 11 детей, более 20 были ранены. Стрелок страдал от шизофрении и поддерживал запрещенные идеологии. Он покончил с собой. Около школы был установлен мемориал памяти погибших. 26 сентября к нему традиционно приносят цветы. Как сегодня выглядит сквер памяти на территории школы №88 — в небольшой фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

Предыдущая фотография
Сквер памяти на территории школы №88

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 10

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сквер памяти на территории школы №88

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ