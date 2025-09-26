«Вернуть нельзя, забыть невозможно»
Как выглядит сквер памяти у ижевской школы №88 спустя три года после теракта
Три года назад произошел теракт в ижевской школе №88. Жертвами вооруженного нападения бывшего выпускника Артема Казанцева стали 18 человек, включая 11 детей, более 20 были ранены. Стрелок страдал от шизофрении и поддерживал запрещенные идеологии. Он покончил с собой. Около школы был установлен мемориал памяти погибших. 26 сентября к нему традиционно приносят цветы. Как сегодня выглядит сквер памяти на территории школы №88 — в небольшой фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
1 / 10