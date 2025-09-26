Эксперт: выбирая полеты в Краснодар, авиакомпании будут экономить

После переноса рейсов из Сочи и Минеральных Вод в Краснодар авиакомпании будут «немного» экономить на аэропортовом обслуживании, рассказал «Ъ-Кубань» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

«Ставки сборов за взлет-посадку в Краснодаре — на уровне соседей, Сочи и Минеральных Вод, но обеспечение транспортной безопасности и обслуживание пассажиров в Краснодаре дешевле, чем у коллег-конкурентов»,— объяснил эксперт.

Финансовую привлекательность полетам в Краснодар также добавляет доходная ставка. «Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы отправился в столицу Кубани почти со 100% загрузкой, что гарантирует перевозчику хорошую рентабельность рейса»,— отметил господин Пантелеев.

Как писал «Ъ-Кубань», авиакомпании планируют перенести часть международных рейсов из аэропортов Сочи и Минеральных Вод в недавно открывшийся Краснодар.

Андрей Куценко