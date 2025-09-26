Москва и Санкт-Петербург обеспечивают 65% всех деловых перелетов на юг России

Москва и Санкт-Петербург формируют 65% деловых перелетов на юг России, однако заметно растет и доля региональных направлений. Согласно исследованию сервиса «OneTwoTrip для бизнеса» и курорта «Лучи», число бронирований мест размещения в Краснодарском крае за последний год увеличилось на 37,8%, что подтверждает укрепление региона в статусе делового центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной поток поездок приходится на Краснодар, который обеспечил 45,2% всех бронирований с начала года. Далее следуют Сочи (17,9%), Новороссийск (9,8%), Геленджик (7,5%) и Анапа (4%). Востребованными остаются Армавир, Туапсе, Кропоткин, Ейск и Красная Поляна.

Москва обеспечила 51,4% авиабронирований (снижение на 12% за год), Санкт-Петербург — 12,8% (14%). Одновременно усиливается активность регионов: число вылетов из Челябинска выросло в 2,3 раза, из Уфы — в 1,8 раза, из Новосибирска — на 43%, из Екатеринбурга — на 22%. В десятку лидеров вошли Казань (3,1%, +7%), Самара (2,5%, +14%), Владивосток (2,3%) и Красноярск (1,7%, +31%).

Рост деловых поездок меняет гостиничный рынок: спрос формируется на отели с конференц-залами, удобной транспортной доступностью и сервисом, сочетающим работу и отдых. Эксперты отмечают, что юг перестает быть исключительно курортным направлением и превращается в деловой хаб, востребованный не только в столицах, но и в регионах.

Вячеслав Рыжков