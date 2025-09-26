Аграрии Адыгеи начали сев озимых культур урожая 2026 год
Аграрии Адыгеи приступили к севу озимых и зимующих культур урожая 2026 года. Общая запланированная площадь составляет 112 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Из них под озимые зерновые культуры отведено 97,3 тыс. га. На данный момент фермеры засеяли озимым рапсом 9,8 тыс. га из запланированных 14,8 тыс. га.
Доля озимого рапса в общей структуре озимого сева составляет 9% от всей площади.