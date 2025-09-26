Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За неделю в Черном море уничтожили 23 БЭКа и 5 катеров

С 20 по 26 сентября в акватории Черного моря уничтожили 23 безэкипажных катера и пять катеров противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Катера были уничтожены силами Черноморского флота и подразделениями группировки войск «Днепр».

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территориями Республики Крым, Краснодарского края и акваторией Азовского моря в течение прошедшей ночи ликвидировали 37 БПЛА. На Афипском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА.

Алина Зорина

