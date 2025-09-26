Суд обязал администрацию Самары провести техобследование автомобильных путепроводов

Ленинский районный суд Самары обязал городскую администрацию провести обследование трех автомобильных путепроводов над железной дорогой в течение года, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве отмечают, что путепроводы имеют дефекты, которые могут угрожать безопасности железнодорожного движения. Для их устранения необходимо провести специальные технические обследования. Однако собственник объектов не принимает меры для исправления ситуации.

Руфия Кутляева