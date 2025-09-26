Суд обязал администрацию Самары провести техобследование автомобильных путепроводов
Ленинский районный суд Самары обязал городскую администрацию провести обследование трех автомобильных путепроводов над железной дорогой в течение года, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
В надзорном ведомстве отмечают, что путепроводы имеют дефекты, которые могут угрожать безопасности железнодорожного движения. Для их устранения необходимо провести специальные технические обследования. Однако собственник объектов не принимает меры для исправления ситуации.