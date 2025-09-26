В Саратове незаконные объекты будут демонтировать в более короткие сроки

В ходе заседания Саратовской гордумы депутаты поддержали проект решения о сокращении срока демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов до 20 дней. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Ранее на добровольный демонтаж такого объекта отводилось пять рабочих дней. Если требование не исполнялось, его убирали в принудительном порядке в срок до 90 дней.

По словам председателя комитета муниципального контроля Льва Юсупова, это мешает благоустройству Саратова и создает недобросовестную конкуренцию. Благодаря решению о сокращении срока демонтажа работы в рамках комплексного благоустройства будут проводиться быстрее.

Павел Фролов