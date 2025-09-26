Министр транспорта РФ прибыл в Краснодарский край с рабочим визитом
Министр транспорта России Андрей Никитин прибыл в Краснодарский край с рабочим визитом. В аэропорту Краснодара его встретил губернатор региона Вениамин Кондратьев, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Во время встречи губернатор и министр обсудили развитие транспортной инфраструктуры в крае. По словам главы региона, это важное условие для комфортной жизни жителей Кубани и привлекательности края для туристов.
«Поэтому развитию отрасли уделяем пристальное внимание»,— отметил Вениамин Кондратьев.