Министр транспорта РФ прибыл в Краснодарский край с рабочим визитом

Министр транспорта России Андрей Никитин прибыл в Краснодарский край с рабочим визитом. В аэропорту Краснодара его встретил губернатор региона Вениамин Кондратьев, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Во время встречи губернатор и министр обсудили развитие транспортной инфраструктуры в крае. По словам главы региона, это важное условие для комфортной жизни жителей Кубани и привлекательности края для туристов.

«Поэтому развитию отрасли уделяем пристальное внимание»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Алина Зорина