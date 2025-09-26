За 83 млн руб. подрядчик 2 года будет содержать дороги астраханского ветропарка

ПАО «Форвард Энерго» объявило закупку на оказание комплекса услуг по содержанию внутриплощадочных дорог на территории ветроэлектростанции (ВЭС) Черноярском районе в Астраханской области. Начальная максимальная цена контракта 83,3 млн руб.

Потенциальным исполнителям предстоит с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027-го поддерживать в удовлетворительном состоянии дорожную сеть общей площадью свыше 721,4 тыс. кв. м. Задача подрядчика — обеспечить содержание внутриплощадочных дорог с щебеночно-песчаным покрытием, устранение дефектов и восстановление профиля дорожного полотна на объектах пяти ВЭС: Манланской, Излучной, Холмской, Старицкой и Черноярской. Работы разделены на два сезонных цикла. Весенне-летний период: заказчик будет направлять заявки не менее чем за 10 дней до начала работ. Осенне-зимний период (уборка снега): заявки будут поступать всего за 4 часа до начала работ, а на очистку дорожного полотна от снега отводится не более 12 часов.

Конкурс завершится 14 октября. Победителя определят 30 октября

Нина Шевченко