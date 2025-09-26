Депутат горсовета Керчи лишен мандата из-за дела экс-мэра о махинациях с землей

Депутат Керченского горсовета Александр Савченко лишен полномочий по решению Верховного суда Республики Крым. Иск был подан прокуратурой в связи с его причастностью к делу о незаконной продаже земли, фигурирующему в рамках расследования уголовных дел против экс-мэра Керчи Святослава Брусакова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, административный иск был связан с продажей участка на набережной Керчи, оформленной в ноябре 2023 года. Надзорный орган установил, что территория площадью 1,5 тыс. кв. м была продана за 340 тыс. руб. при рыночной стоимости 4,5 млн руб.

Также были выявлены нарушения при оформлении документации для льготного выкупа.

Фигурант, который также является директором строительной фирмы, в 2023 году приобрел земельный участок на набережной по льготной цене.

В дальнейшем, будучи депутатом, Александр Савченко участвовал в принятии решений, которые изменили правила землепользования в Керчи, что позволило ему приобрести этот участок на выгодных условиях. Прокуратура также выявила нарушение федеральных законов «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Анна Гречко