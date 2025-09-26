В Ростовской области определили три объезда платных участков М-4 «Дон»

В госкомпании «Автодор» определили три альтернативных объезда платных участков федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщило издание «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на данные пресс-службы организации.

В компании пояснили, что на отрезке с 777 по 933 км объезд начинается на 778 км и заканчивается на 945 км. Участок с 933 по 1024 км, где проходит реконструкция, можно будет объехать по маршруту от 964 км до 1038 км. Для третьего проблемного отрезка с 1091 по 1119 км объезд начинается на 1085 км.

Отмечается, что все альтернативные дороги будут открыты для бесплатного проезда.

Наталья Белоштейн