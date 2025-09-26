Мандаты вручили 35 депутатам Новороссийской городской Думы VIII созыва

В Новороссийске 35 депутатов вновь избранного VIII созыва городской Думы получили депутатские мандаты. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

«Избранным новороссийцами кандидатам предстоит непростая, но важная миссия – представлять интересы жителей по вверенным им округам» – отметил господин мэр.

В новый состав Думы вошли как депутаты с опытом законотворческой деятельности, так и вновь избранные представители. Как отметил мэр, сформированная команда, объединяющая разные политические силы, нацелена на эффективное решение задач, стоящих перед городом.

Екатерина Голубева