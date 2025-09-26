Суд наказал жителя Гагаринского района Саратова за уклонение от уплаты алиментов

Суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя Гагаринского района Саратова по уголовному делу об уклонении от уплаты алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Фигурант в нарушение судебного решения не уплачивал средств на содержание своей дочери в период с 4 марта по 14 июля этого года. Сформировалась задолженность в размере более 125 тыс. руб.

С 10 сентября 2021 года фигурант не уплатил алиментов на сумму свыше 830 тыс. руб. Ранее его привлекали к административной ответственности за уклонение от уплаты средств на содержание ребенка.

Фигурант признал свою вину. По решению суда он получил пять месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

