В Ростовской области обнаружили 500 тонн зараженного амброзией подсолнечника
На складе у предпринимателя в Каменском районе сотрудники регионального Управлением Россельхознадзора обнаружили 500 т подсолнечника, зараженного карантинным объектом — амброзией полыннолистной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По факту обнаружения карантинного объекта юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению»,— отметили в ведомстве.
Вся партия зараженного подсолнечника направлена собственником на переработку на предприятие, использующие технологию лишения карантинных объектов жизнеспособности.