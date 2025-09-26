Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области обнаружили 500 тонн зараженного амброзией подсолнечника

На складе у предпринимателя в Каменском районе сотрудники регионального Управлением Россельхознадзора обнаружили 500 т подсолнечника, зараженного карантинным объектом — амброзией полыннолистной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«По факту обнаружения карантинного объекта юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению»,— отметили в ведомстве.

Вся партия зараженного подсолнечника направлена собственником на переработку на предприятие, использующие технологию лишения карантинных объектов жизнеспособности.

Наталья Белоштейн

