1 октября в Новороссийске прозвучат сирены

В Новороссийске 1 октября 2025 года пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В рамках учений в городе будет проводиться учебное оповещение населения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В указанный день дважды будут включены электросирены — в 10:30 и 10:40. Будет дан предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!»

В 10:30 и 10:43 будет произведен перехват теле- и радиотрансляции с вещанием специального сообщения.

Екатерина Голубева