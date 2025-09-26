1 октября в Новороссийске прозвучат сирены
В Новороссийске 1 октября 2025 года пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В рамках учений в городе будет проводиться учебное оповещение населения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
В указанный день дважды будут включены электросирены — в 10:30 и 10:40. Будет дан предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!»
В 10:30 и 10:43 будет произведен перехват теле- и радиотрансляции с вещанием специального сообщения.