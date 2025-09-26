В Ростовской области пресекли незаконный вывоз 1,8 тысяч голов птиц

В январе-сентябре 2025 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора во время 50 рейдов пресекли незаконное перемещение 54 голов крупного рогатого скота, 32 свиней и 1,8 тыс. голов птиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В числе наиболее частых нарушений отмечены перемещение животных без обязательного карантинирования перед их отправкой и отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

Так, 12 сентября 2025 года на территории Верхнедонского района был задержан автомобиль, в котором предприниматель перевозил 11 голов крупного рогатого скота в Дагестан без ветеринарных сопроводительных документов.

По всем фактам нарушений владельцам выданы требования о постановке животных на карантин и о проведении обязательных противоэпизоотических (профилактических) мероприятий.

Наталья Белоштейн