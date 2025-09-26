В Волгограде адвоката подозревают в попытке хищения у подзащитного 5 млн

В Волгограде следствие возбудило в отношении адвоката уголовное дело о покушении на хищение 5 млн руб. у своего подзащитного (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, в производстве органов внутренних дел находилось уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении волгоградца. Фигурант осознавал, что действия задержанного, судя по всему, переквалифицируют на менее тяжкий состав преступления, и воспользовался ситуацией. Так, защитник предложил доверителю и его близкой знакомой передать ему 5 млн руб. якобы для взятки должностным лицам органов внутренних дел за изменение квалификации действий подозреваемого. На самом деле он собирался распорядиться указанной суммой по своему усмотрению.

Фигуранта задержали при получении денежных средств. Он полностью признал свою вину. Следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления.

Павел Фролов