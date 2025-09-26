Тамбовский «Электроприбор» увеличил выручку и чистую прибыль

За шесть месяцев 2025 года тамбовское ПАО «Тамбовский завод "Электроприбор"» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» «Ростеха») получило выручку в 9,7 млрд руб., что на 23,3% больше, чем годом ранее (7,9 млрд). Также предприятие увеличило чистую прибыль на 23,2%: с 1,5 млрд до 1,8 млрд руб. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности.

Самый значительный рост показала себестоимость продаж завода — 34%. По итогам первого полугодия 2024-го показатель равнялся 5,1 млрд руб., спустя год — 6,8 млрд. Прибыль от продаж при этом сократилась на 5,9%: с 2,1 млрд до 1,9 млрд руб.

Дебиторская задолженность предприятия увеличилась на 11,3%: с 12,4 млрд до 13,9 млрд руб. Данные о кредиторской не опубликованы.

«Электроприбор» — одно из крупнейших предприятий Тамбовской области. По собственным данным, оно было основано в 1954 году. Из базы данных Rusprofile следует, что ПАО «Тамбовский завод "Электроприбор"» было зарегистрировано в декабре 1992 года в Тамбове. Основной вид деятельности — производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов. Уставный капитал — 126,9 тыс. руб. Подконтрольно госкорпорации «Ростех». Гендиректор — Алексей Слугин.

В конце прошлого года стало известно, что за два года тамбовский «Электроприбор» направил на модернизацию порядка 4 млрд руб.

Алина Морозова