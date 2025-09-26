В Ростовской области в два раза выросли продажи противоэпилептических средств

С января по июль 2025 года в Ростовской области аптечные продажи противоэпилептического препарата «Габапентин» выросли в два раза. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные DSM Group.

За семь месяцев года объем продаж препарата в регионе достиг 178 млн руб., что на 108% превышает показатель прошлого года. В количественном выражении продажи составили 218 тыс. упаковок, что на 92% выше, чем годом ранее.

После предложения проекта приказа Минздрава РФ о расширении списка медикаментов, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), возникли сложности с доступностью этого препарата. Хотя документ направлен на повторное общественное обсуждение и его внедрение может быть отложено до 1 марта 2026 года, аптечные сети уже сейчас отказываются от закупок «Габапентина».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом полугодии 2025 года в Ростовской области объем продаж обезболивающих препаратов в денежном выражении составил 776,9 млн руб., что на 13,7% больше, чем в аналогичный период 2024 года, когда их было продано на 683,2 млн руб.

Наталья Белоштейн