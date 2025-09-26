Липецкие аграрии собрали более 500 тысяч тонн масличных культур

В Липецкой области намолочено 515,6 тыс. т рапса, подсолнечника и сои. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Площадь под этими культурами составляет 433 тыс. га.

Уборка рапса почти завершена, осталось собрать менее 10% урожая. Уже получено 143,9 тыс. т рапса при средней урожайности 26,6 ц с га. В некоторых районах, таких как Добровский, Становлянский и Хлевенский, урожайность превышает 30 ц. Площадь под рапсом — около 60 тыс. га.

Соя показала впечатляющие результаты: собрано 188,3 тыс. т при урожайности 25 ц с га, что почти на 30% выше прошлогодних показателей. Основные объемы собраны в Добринском и Лев-Толстовском районах. Площадь под соей — 183 тыс. га. Подсолнечник убирают во всех муниципалитетах, собрано 183,4 тыс. т. Площадь под подсолнечником — около 190 тыс. га.

В прошлом году в регионе с 416 тыс. га было собрано 877 тыс. т масличных культур. В этом году власти надеются на рекордный урожай. «Пока получаем только положительные вести с полей. Надеемся, что вся уборочная будет именно такой, верим в профессионализм наших аграриев»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Алина Морозова