Предпринимателя осудили за гибель туриста во время рафтинга в Адыгее

Майкопский районный суд вынес приговор по делу о гибели туриста во время рафтинга на реке Белой. Индивидуальный предприниматель, организовавший сплав, признан виновным в оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности, повлекших смерть человека по неосторожности (п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ему назначен штраф в размере 250 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее по этому делу суд приговорил инструктора по рафтингу к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Установлено, что он не имел необходимого сертификата и допуска для проведения водного туризма.

Следствие и суд пришли к выводу, что сплав был организован с нарушением правил безопасности, установленных ГОСТом. В результате группа туристов попала в водоворот, лодка перевернулась, и один из участников погиб.

Вячеслав Рыжков