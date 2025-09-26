Прививку от гриппа сделали 80 тысяч новороссийцев

В Новороссийске около 80 тыс. жителей сделали прививку от гриппа. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Вакцинация по-прежнему остается самым простым и действенным способом обезопасить себя от болезней. Прививочная кампания стартовала по всей России в начале сентября в каждом медицинском учреждении» — отметил господин Кравченко.

Бесплатную прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства или в одном из мобильных пунктов вакцинации.

Екатерина Голубева