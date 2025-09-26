В Ставропольском крае задержан наркосбытчик с партией эфедрона

В Ставропольском крае полиция задержала 36-летнего жителя села Казьминка, который хранил 100 граммов эфедрона для разовой продажи в Невинномысске, сообщает пресс-служба полиции региона.

Фото: Полиция Ставрополья

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков поймали мужчину после проверки поступившей информации. Задержанного доставили в отдел МВД, где он признался, что приобрел наркотик через интернет и собирался распространять его порциями.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере. Сейчас он заключен под стражу.

Станислав Маслаков