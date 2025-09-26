В ЗСК рассмотрят введение ответственности за нарушение правил землепользования

Спикер Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко сообщил о готовящейся инициативе, которую планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Речь идет о внесении изменений в краевой закон об административных правонарушениях. Инициатива предусматривает введение ответственности за нарушение муниципальных правил землепользования и застройки, рассказал глава кубанского парламента в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По словам Юрия Бурлачко, это станет продолжением мер по сохранению земель и упорядочиванию застройки в регионе. Он напомнил, что в крае уже защищены особо ценные сельхозугодья и промышленные территории, прекращено стихийное строительство в 500-метровой прибрежной зоне. «В развитие общей тенденции разработаны и утверждены генеральные планы муниципалитетов, правила землепользования и застройки, действует программа комплексного развития территорий»,— отметил глава ЗСК.

Спикер Заксобрания заявил также, что органы местного самоуправления сталкиваются с ситуацией, когда под видом вспомогательных строений на участках ИЖС возводятся полноценные жилые дома или объекты размещения. По его словам, это вредит облику населенных пунктов, особенно курортных зон, а также наносит ущерб экономике муниципалитетов. Законопроект должен устранить пробел в регулировании и ввести ответственность за подобные нарушения.

«Ответственность за такие нарушения в настоящее время фактически отсутствует. Предложенным законопроектом этот пробел будет устранен»,— заключил руководитель кубанского парламента.

Вячеслав Рыжков