С мэрии Сочи взыскали 84 млн рублей за экологический ущерб реке Аше

Росприроднадзор через суд взыскал с администрации Сочи 83,9 млн руб. компенсации за ущерб окружающей среде, причиненный сбросом сточных вод в реку Аше. Ведомство установило, что в водоем, впадающий в Черное море, поступали стоки из бесхозяйных канализационных сетей. Анализы зафиксировали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так как сети не имели владельца, требование о возмещении ущерба было направлено в адрес муниципалитета. Администрация Сочи отказалась выполнить его добровольно, после чего Росприроднадзор обратился в суд, который обязал город выплатить полную сумму.

Река Аше протекает по территории Лазаревского района Сочи и впадает в Черное море.

Вячеслав Рыжков