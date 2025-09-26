В КЧР полицейские открыли стрельбу по автомобилю нетрезвого водителя

Во время погони за нетрезвым водителем в Карачаево-Черкесии полицейские открыли огонь из табельного оружия по колесам его автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В полицию поступило сообщение от жителя Ставропольского края о том, что в районе аула Инжичишхо его преследует водитель автомобиля «ВАЗ-2114», с которым он поссорился на заправке. Житель края добавил, что автомобилист с признаками опьянения ударил ногой по кузову его машины.

Экипаж ДПС вскоре обнаружил отечественную легковушку, указанную в сообщении. На требование полицейских остановиться, управлявший транспортным средством фигурант не отреагировал и попытался скрыться.

«Стражи правопорядка начали преследование правонарушителя, который, уходя от погони, съехал с трассы в поле и минут 20 ездил по бездорожью, не желая подчиняться законным требованиям автоинспекторов. Для остановки лихача сотрудники ДПС, в соответствии с действующим законодательством, применили табельное оружие, и после выстрела в воздух произвели несколько прицельных по колесам автомобиля»,— сообщили в ведомстве.

После попадания в колеса машины, водитель остановился. Там он и был задержан.

Полицейские выяснили, что за рулем находился 41-летний житель станицы Исправной с внешними признаками алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило, что гражданин нетрезв. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе около 0,4 мг/л этилового спирта.

В отношении фигуранта составлено четыре административных протокола.

Наталья Белоштейн