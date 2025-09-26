В порту Новороссийска пройдут учения ВМБ

Сегодня, 26 сентября, с 10:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийска запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (ВМБ).

В рамках учений специалисты отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Будут проведены практические стрельбы из артиллерийской установки, расположенной на молу Военной гавани.

На время проведения учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные суда, спортивные парусные лодки, надувные средства, гидроциклы и виндсерфинг.

Екатерина Голубева