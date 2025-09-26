Пожилая жительница Тольятти распознала аферу с участием другой пенсионерки

В Тольятти 85-летняя женщина спасла свои сбережения, вовремя распознав мошенническую схему. Об этом сообщает МВД России.

Пенсионерка обратилась в полицию после звонка от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он утверждал, что она финансирует запрещенную организацию и должна передать все свои деньги для избежания уголовной ответственности.

Пенсионерка передала свои данные, но вскоре заподозрила неладное. Полиция быстро отреагировала и отправила группу к ее дому. На лестничной площадке задержали курьера с пакетом, в котором была коробка с купюрами и монетами на сумму почти 600 тыс. руб. Мужчина заявил, что работает в службе доставки и получил заказ на доставку посылки по адресу на улице Баныкина.

Полиция выяснила, что заказчиком была 64-летняя женщина, которая под влиянием мошенников уже перевела 700 тыс. руб. на «безопасный счет». Ей предложили «сотрудничать со спецслужбами» и помогать другим жителям передавать сбережения на сохранение, что втянуло ее в преступную схему. Уголовные дела возбуждены по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полиция продолжает искать всех причастных к обману.

Андрей Сазонов