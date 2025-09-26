На Ставрополье назначили сразу семь мировых судей

В Ставропольском крае сразу семь новых мировых судей приступят к работе в октябре и декабре 2025 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно постановлению думы №1616-VII, полномочия получили Галина Тищенко (Арзгирский округ, участок №1), Марина Колосова (Изобильненский округ, участок №1), Татьяна Лейбич (Советский округ, участок №1) — все начнут работу с 1 октября. Наталья Орлова (Шпаковский округ, участок №5) и Расул Гаппоев (Шпаковский округ, участок №6) начнут исполнять обязанности с 1 декабря. Мария Семендуева (Ессентуки, участок №5) и Евгений Голубь (Пятигорск, участок №5) утверждены на трехлетний срок.

Общее количество судебных участков в регионе с июля увеличили с 145 до 147 по федеральному закону — это стало реакцией на рост нагрузки и численности населения.

Станислав Маслаков