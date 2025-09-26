В ККБ №1 продолжается лечение пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
В Краевой клинической больнице №1 продолжается лечение пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Андрей Кравченко.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«На данный момент состояние обоих пациентов – новороссийца и женщины, приехавшей в город-герой на отдых, оценивается как тяжелое, но стабильное», – пояснил господин мэр.
Андрей Кравченко также отметил, что пострадавшие находятся под постоянным присмотров врачей.
Напомним, что 24 сентября в результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали 11 человек, двое погибли. Были повреждены многоквартирные дома, гостиница «Новороссийск» и другие объекты городской инфраструктуры.