В Новороссийске изменится схема движения в районе Западного рынка

В Новороссийске рассмотрен вопрос установки дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен». Решение принято на очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Заместитель главы муниципального образования Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Знак будет установлен для предотвращения выезда автомобилей на встречную полосу с территории Западного рынка (в районе магазина «Парта») в сторону улицы Видова.

Полную установку дорожного знака планируют завершить до 30 сентября 2025 года.

Екатерина Голубева