В Краснодарском крае глухие водители такси совершили полмиллиона поездок

С начала 2025 года глухие и слабослышащие водители в Краснодарском крае совершили 568,5 тыс. поездок с сервисом «Яндекс Такси». Этот показатель на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Такси Фото: Яндекс Такси

По данным сервиса, в августе 2025 года в крае работали 266 водителей с нарушениями слуха. Больше только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Всего по России число таких водителей превысило 5 тыс., что на 85% больше, чем год назад. За восемь месяцев 2025 года они выполнили в России 9,9 млн поездок.

В компании уточнили, что сервис адаптирован под особенности таких сотрудников. Система информирует о заказе вибрацией и миганием экрана, а связь с пассажиром ведется через чат. Водители могут проходить обучение и пользоваться приложением на русском жестовом языке.

Анна Гречко