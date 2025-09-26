В Екатеринбурге улицу назвали в честь участника СВО Ивана Марина

Улице в Екатеринбурге впервые присвоили название в честь участника специальной военной операции (СВО). В Октябрьском районе появилась улица Ивана Марина, которому посмертно присвоено звание Героя России, следует из постановления администрации города.

Новая улица появилась между Сибирским трактом и улицей Яламова. Документ о присвоении наименования подписал мэр Алексей Орлов.

Иван Марин родился в Свердловске 10 августа 1991 года. В 2013 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию и достиг звания старшего офицера отдела подготовки войск общевойсковой армии. Являлся командиром реактивного артиллерийского дивизиона восьмой гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа. 24 февраля 2022 года со своим подразделением отправился на СВО. В апреле получил ранение, однако продолжил участвовать в бою: сел в реактивную систему залпового огня «Град» и уничтожил танк противника, защитив российских военнослужащих. Скончался в Волновахском районе (ДНР) 26 апреля 2022 года от травм, похоронен на Восточном кладбище Екатеринбурга.

Ирина Пичурина