В Астраханской области главу сельсовета осудят за тяжкие травмы подростка в ДТП

В Астраханской области суд рассмотрит в отношении главы одного из сельсоветов Приволжского района уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью подростка (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант управлял автомобилем «Лада», нарушил ПДД при выезде со второстепенной автодороги в селе Началово Приволжского района и врезался в мотоцикл, которым управлял 15-летний подросток. Произошло это 14 марта этого года.

В результате аварии несовершеннолетний получил тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов