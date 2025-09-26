Под Саратовом под суд пойдет водитель за серьезное травмирование велосипедистки

Балаковский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 38-летнего водителя уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью велосипедистки (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, дорожная авария произошла утром 28 мая этого года в р. п. Духовницкое. Там фигурант на автомобиле «Ниссан Кашкай» врезался в 58-летнюю велосипедистку в результате превышения установленной скорости. Далее он скрылся с места происшествия.

Здоровью пострадавшей причинен тяжкий вред. Фигурант признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов