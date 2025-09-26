117 многоэтажек в Ставрополе могут остаться без газа

В Ставрополе 117 многоквартирных домов рискуют остаться без газа из-за отсутствия обязательной диагностики внутридомового газового оборудования, — сообщает АО «Ставропольгоргаз».

С начала года служба выдала 558 уведомлений с требованием срочно провести технические обследования. Газовики уже отключили девять домов, после чего управляющие компании оперативно организовали диагностику, и поставку голубого топлива туда вернули.

Диагностическое заключение необходимо для подтверждения безопасности потребления ресурса, нарушающие управляющие компании получают уведомления от газоснабжающей организации.

Приостановка подачи ресурса возможна, если нет договора на обслуживание оборудования или при выявлении нарушений безопасности. Поставщик обязан уведомлять жильцов заранее, но в случае аварии или угрозы инцидента газ отключают без предупреждения. Власти подтверждают, что такие меры ускоряют реакцию компаний, и жители возвращают возможность пользования газом за считанные дни после устранения проблем и оформления документов.

Станислав Маслаков