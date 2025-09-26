В Оренбуржье установили подозреваемого в стрельбе из пневматики и повреждении автомобиля

Полиция Орска установила личности, участвовавших в хулиганских действиях во дворе жилого дома. Ими оказались местные жители в возрасте 35 и 26 лет, а также 17-летний подросток. Стрельбу вел один из совершеннолетних участников группы. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации ведомства, во дворе жилого дома на ул. Беляева неизвестные устроили стрельбу из пневматического пистолета. В результате их действий было разбито стекло припаркованного автомобиля. Об инциденте сообщили местные жители.

В отношении участника группы, стрелявшего из пневматики, составлен протокол по ст. 6.10 КоАП «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции». Также будет рассмотрен протокол по ст. 20.13 КоАП «Стрельба из оружия в городской среде».

Проводятся мероприятия для фиксации ущерба и сбора доказательств. Продолжается проверка.

Руфия Кутляева