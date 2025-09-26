Дороги в Тюмени перекроют из-за марафона «Врата Сибири»

В Тюмени 28 сентября перекроют несколько улиц ради проведения XXVI Тюменского спортивного марафона «Врата Сибири», сообщили в городской администрации. Общественный транспорт на этот период изменит маршруты.

Спортсмены поучаствуют в забегах на дистанциях 5, 10, 21 и 42 км. В связи с этим движение будет закрыто с 6:00 до 16:00 на следующих участках:

ул. Республики – от ул. 8 Марта до ул. Коммунистической;

ул. Ленина – от ул. Республики до ул. Перекопской;

ул. Ямской – от ул. Коммунистической до ул. Полевой;

в квадрате улиц Ямской – Ирбитской – Луначарского – Коммунистической.

Кроме того, уже сейчас до 20:00 28 сентября ограничения введены на ул. Масловский взвоз: автомобильное движение закрыто на участке от пересечения с ул. 25 Октября до набережной реки Туры. При этом на всех перечисленных участках запрещается парковка с 6:00 26 сентября до 16:00 28 сентября.

Ирина Пичурина