В Дагестане временно прекращен прием заявок от инвесторов Каспийского кластера

Во избежание проблем с логистикой при реализации проектов Каспийского прибрежного кластера, в Дагестане временно прекращен прием заявок от инвесторов на лоты. В особой экономической зоне заключены 18 инвестсоглашений на 63 млрд руб.. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные первого заместителя министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Абдулы Магомедова.

«На сегодняшний день мы понимаем, что деньги частных инвесторов в реализацию проекта будут привлечены в размере более 100 млрд руб. вместо 70 млрд руб., которые планировались ранее. Уже заключены соглашения на 18 лотов и сумму немногим более 63 млрд руб., по шести лотам завершено проектирование», — отметил первый замминистра туризма республики.

Строительство всех объектов кластера должно начаться весной 2026 года. Отмечается, что уже начато возведение многофункционального центра.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», для финансирования пяти проектов Каспийского прибрежного кластера в Дагестане «Банк Дом.РФ» заключил кредитные договоры на сумму 16,6 млрд руб.

Отмечается, что кредитные договоры заключены в рамках льготной программы финансирования туристической инфраструктуры, реализуемой Министерством экономического развития России.

