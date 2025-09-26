На Ямале налог на прибыль для компаний ТЭК снизили до 13,5%

Налог на прибыль для компаний нефтегазовой отрасли на Ямале снизят с января 2026 года. Такое решение приняли на заседании законодательного собрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мера коснется компаний, которые производят сжиженный природный газ или товары нефтехимии. Для предприятий, которые начали действовать до 2021 года, ставка налога составит 13,5%, для начавших работу позже — 11%.

Помимо этого, компании-участники региональных инвестиционных проектов смогут платить налог на прибыль в 10%. Ставка для резидентов Арктической зоны составит 15%.

Против законопроекта высказалась фракция КПРФ. Депутат Елена Кукушкина обратила внимание, что регион отказывается от ряда социальных выплат, в частности, детям войны, при этом принимает налоговые послабления для предприятий ТЭК. Остальные депутаты принятие закона поддержали.

Ставка налога на прибыль составляет 25%, в том числе 17% направляется в окружной бюджет. Сейчас действуют льготы, снижающие эту долю до 15% для проектов из перечня «социальных проектов», 14,5% для проектов из перечня «значимых проектов»,

Анна Капустина