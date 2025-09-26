На Дону потушили 19 пожаров и ликвидировали последствия семи ДТП

За сутки 25 сентября пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали 19 пожаров, из них 12 техногенных и семь загораний сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Кроме этого, спасатели принимали участие в ликвидации последствий семи дорожно-транспортных происшествий.

Всего на места выезжали 252 специалиста и 63 единицы техники.

Наталья Белоштейн