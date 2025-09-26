Новый дворец единоборств в Ижевске начал принимать первые группы воспитанников, пока в техническом режиме, сообщил в Telegram зампредседателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

Фото: Тимур Меджитов, telegram

«Сейчас отлаживаем работу инженерных систем и технологических процессов. В полную силу дворец начнет функционировать с ноября—декабря»,— написал вице-премьер.

Напомним, строительство дворца было завершено в августе 2025 года. Площадь спортобъекта составляет 10 тыс. кв. м. Возведение сооружения началось в 2023 году. Субсидию в размере 572,3 млн руб. на его строительство Удмуртия получила по федеральному проекту «Бизнес-спринт». Объект возвели в рамках государственно—частного партнерства (ГЧП). Инвестором выступает компания UDS.

Внутри дворца — семь залов для занятий самбо, дзюдо, тхэквондо, каратэ, муай-тай, борьбой и боксом, а также один тренажерный зал для ОФП. Трибуны рассчитаны на 1 тыс. человек. Объект позволяет проводить соревнования регионального и федерального уровней. Парковочная зона — от 200 машиномест.