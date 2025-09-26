В Махачкале поместили в СИЗО истязавших людей сотрудников реабцента

Суд заключил под стражу четырех сотрудников реабилитационного центра ООО РЦСА «Возрождение» в Махачкале, подозреваемых в похищении, истязании и незаконном лишении свободы, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 117 и ч. 3 ст. 127 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Как стало известно ранее, с января 2024 года по апрель 2025 года сотрудники центра под видом проведения реабилитации помещали людей в центр и удерживали против воли, чтобы получить от родственников выкуп. Один из потерпевших скончался в реабцентре.

«В январе 2024 года подозреваемые по инициативе супруги потерпевшего за оплату в 70 тыс. руб. поместили его в центр, лишив свободы передвижения и общения. К нему применялись методы психологического давления и физического насилия с использованием наручников. Потерпевший скончался в период с 14 января 2024 по 26 февраля 2024 года»,— сообщили в ведомстве.

Суд поместил подозреваемых под стражу на 2 месяца, то есть до 23 ноября 2025 года.

Наталья Белоштейн