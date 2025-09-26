Под Саратовом с фирмы взыскали 3,5 млн за нарушения законодательства о закупках

В Саратовской области суд по иску прокуратуры обязал подрядчика вернуть в бюджет свыше 3,5 млн руб. из-за нарушений законодательства о закупках. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура региона выяснила, что в марте прошлого года МКУ города Балаково «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заключило с ООО «Среда комфорта» девять муниципальных контрактов на изготовление, поставку и установку малых архитектурных форм для благоустройства Центрального парка города. Торги с единственным поставщиком не проводились, поскольку каждый договор имел цену не более 600 тыс. руб.

При этом в случае с контрактами речь шла о единой закупке, искусственно поделенной на девять идентичных. По итогам проверки прокуратура попросила суд признать их недействительными и применить последствия ничтожности сделок. Требования удовлетворены, с ООО «Среда комфорта» взыскано более 3,5 млн руб. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов