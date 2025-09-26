Челябинские компании больше всего нуждаются в продавцах и менеджерах по продажам

В сентябре 2025 года в Челябинской области самыми востребованными специалистами стали продавцы-консультанты, кассиры, а также менеджеры по продажам и работе с клиентами. Количество вакансий на рынке по этим направлениям составляет 1,9 тыс. и 1,5 тыс. соответственно, сообщает hh.ru.

В топ-5 профессий, в которых нуждаются компании региона, попали разнорабочие (1,2 тыс. вакансий), повара, пекари, кондитеры (1 тыс.) и водители (0,8 тыс.). Кроме того, много предложений трудоустройства для операторов call-центра, специалистов контактного центра (0,7 тыс.), слесарей, сантехников (0,6 тыс.), сварщиков, электромонтажников, врачей, машинистов и упаковщиков, комплектовщиков (по 0,5 тыс.).

Больше всего рынку труда необходимы рабочие, отмечают в hh.ru, так как на них приходится 29% от всех предложений о работе в регионе. На втором месте по уровню спроса — специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (21%), на третьем — специалисты из сферы производства (21%).

Виталина Ярховска