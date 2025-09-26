В Ростове на месте падения БПЛА работают экстренные службы

В Советском районе Ростова-на-Дону на месте падения осколков БПЛА работают экстренные службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, люди не пострадали. На месте горел грузовик, его потушили пожарные спасатели.

Как отметил господин Скрябин, на месте находятся его заместители по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Иванов, по вопросам ЖКХ Станислав Марченко и глава Советского района Никита Паремузов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», во время атаки беспилотников в Ростове-на-Дону осколками БПЛА повреждены фасад и остекление магазина на ул. Доватора, а также несколько автомобилей на парковке.

Наталья Белоштейн