На выходных в Свердловской области выпадут дождь и снег

В Свердловской области 26 сентября распространится холодный воздух, температура днем составит +7°..+12°, и сохранится вероятность осадков, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». На выходных ожидается снег.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге днем пятницы ожидается +8°..+10°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный, 3-8 м/с с порывами до 11 м/с. В субботу ночью будет +4°, днем +9°, в воскресенье — ночью +3°, днем +4°. В начале недели возможны заморозки.

Напомним, во второй половине недели мокрый снег и снег прогнозировался в горных, северных и западных районах Свердловской области.

Ирина Пичурина