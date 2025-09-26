На Кубани в ночь на 26 сентября объявили беспилотную опасность

На территории Краснодарского края в ночь на 26 сентября объявили беспилотную опасность. Уведомление поступило в 00:00 через мобильное приложение МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов. Жителям рекомендовали укрываться в защищенных помещениях, отходить от окон и при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.

Сообщения о работе средств противовоздушной обороны в крае публикуются регулярно.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 25 сентября над южными регионами России и акваториями Черного и Азовского морей уничтожили 45 БПЛА..

Анна Гречко